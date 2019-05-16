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Elazığ'da dağ keçileri izleme projeyi sürüyor

Elazığ’ın biyolojik çeşitliliğinin izlenmesi için kurulan "Fotokapanla" dağ keçilerinin takibinin sürdüğü bildirildi.

Elazığ'ın biyolojik çeşitliliğinin izlenmesi için kurulan "Fotokapanla" dağ keçilerinin takibinin sürdüğü bildirildi.


Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında, Doğu Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, kentte izlemeye değer türler için belirli noktalara kurulan fotokapanlar kayıt almaya devam ediyor. Belirlenen noktalara yerleştirilen fotokapanlarla daha önce dağlık alanlardan inen dağ keçileri sürü halinde görüntülenmişti. Baharla birlikte yemlenmek için aşağılara inen sürü halindeki dağ keçileri tekrar kayıt altına alındı.

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