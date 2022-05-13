Elazığ'da gıda güvenirliliği eğitimleri sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2018-2023 Stratejik Planında yer alan 'Okullarda gıda güvenilirliğine yönelik uygulamaları geliştirmek' hedefi doğrultusunda Elazığ'da eğitimler devam ediyor.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi teknik personeli tarafından Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Sivrice Atatürk İlkokulu ve Sivrice Cumhuriyet Ortaokulunda eğitim düzenlendi. Gıda ve Yem Şube Müdürü Tuncay Özen, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 'Okullarda gıda güvenilirliğine yönelik uygulamaları geliştirmek ve farkındalık oluşturmak doğrultusunda' 2018 yılından bu yana eğitimler verildiğini söyledi. Özen, "Ancak 2020-2021 yılları arasında ülkemiz ve dünyada yaşanmakta olan Covid-19 pandemisi nedeniyle okulların kapalı olması sonucunda okullarda eğitim çalışmaları yapılamamıştır. 2018-2023 Stratejik Planında 2022 yılı için ülkemiz genelinde 6 bin öğrencinin eğitilmesi hedeflenmiş olup, okulların yeniden açılması ile ülkemiz genelinde bu hedef toplam 40 bin öğrenciye çıkarılmıştır. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli bir şekilde süregelen pandemi tedbirlerine uyarak İl Müdürlüğümüzce hazırlanan 2021-2022 ve 2022-2023 yılları eğitim ve öğretim dönemlerinde uygulanacak öğrenci eğitimleri çerçevesinde ilimizde bulunan ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Sivrice Atatürk İlkokulu ve Sivrice Cumhuriyet Ortaokulunda eğitim gören toplam 160 öğrenciye 'Okullarda gıda güvenilirliği ve israfı ile gıdanı koru' konulu eğitim düzenlendi" dedi.