Elazığ'da "Huzurlu Parklar ve Okul Önleri Uygulaması"

Elazığ'da polisin yaptığı "Huzurlu Parklar ve Okul Önleri Uygulaması" kapsamında aranan 1 şüpheli yakalandı, 3 iş yeri ile bir araca işlem yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da eş zamanlı olarak okul önleri, elektronik oyun salonları, internet kafeler ile park ve bahçelerde "Huzurlu Parklar ve Okul Önleri Uygulaması" gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulama kapsamında 56 park, bahçe, metruk bina, 80 okul önü ve umuma açık işyeri ile 156 araç denetlenip, 955 şahsın yapılan sorgulaması yapıldı. Uygulamada rüşvet suçundan aranma kaydı olan 1 şüpheli yakalandı. 3 iş yerlerinden ikisine kapalı alanda tütün mamülleri tüketmekten, birini de ruhsatsız olarak faaliyet göstermekten işlem yapıldı.

Polis ayrıca aracına yaptırdığı teknik değişikliği bildirmeyen bir sürücüye cezai işlem uyguladı.