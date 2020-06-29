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Elazığ'da kazalara karşı önlem, römorklara reflektör takıldı

Elazığ’da hasat mevsiminin başlamasıyla birlikte jandarma ekipleri, traktör römorklarına reflektör takmaya başlayarak uyarıda bulundu.

Elazığ'da hasat mevsiminin başlamasıyla birlikte jandarma ekipleri, traktör römorklarına reflektör takmaya başlayarak uyarıda bulundu.


İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler,bir çok ilde olduğu gibi bağ ve bahçelerde hasat zamanının başlamasıyla birlikte trafik kazalarına karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı. Olası bir kazanın önüne geçmek için özellikle hasatta kullanılan traktörlerin römorklarına reflektör takılması için başlatılan uygulamalar yapılmaya başlandı. Kent genelinde kontrol noktaları ile hasat yapılan bölgelerde traktörleri denetleyen ekipler, römorklara karanlıkta görünmelerini sağlayacak reflektörler taktı.


Jandarma trafik ekipleri tarafından da sürücülere, gece trafiğinde fark edilmelerinin kendileri ve trafikte bulunan diğer araçların güvenliği için taşıdığı önemle ilgili bilgilerde verildiği aktarıldı.

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