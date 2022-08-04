Elazığ'da makas atarak ilerledi, trafiği tehlikeye soktu

Elazığ'da trafikte makas atarak ilerleyen otomobil, hem kendi hem de başkalarının hayatını tehlikeye attı. O anlar başka bir otomobilin kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Cahit Dalokay Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun trafikte makas atarak ilerleyen otomobil, başka bir otomobilin kamerasına yansıdı. 34 CAZ 878 plakalı otomobil sürücüsü, yoğun trafikte makas atarak seyrettiği, bir ara en sağ şeritten en sol şeride kontrolsüz bir şekilde geçtiği görüldü.

Kendinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu.