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Elazığ'da vatandaşın elektrik faturası kuyruğu

Elazığ’da elektrik faturasını ödemek için kuyruk oluşturan vatandaşlar, firmanın tek personelle çalışması nedeniyle tepki gösterdi.

Elazığ'da elektrik faturasını ödemek için kuyruk oluşturan vatandaşlar, firmanın tek personelle çalışması nedeniyle tepki gösterdi.


Elazığ'da bir iş merkezinde bulunan elektrik firmasına ait ödeme noktasında uzun kuyruklar oluştu. Korona virüs tedbirlerine rağmen, tek kişinin gişede çalışması nedeniyle uzun kuyruklar oluşması zaman zaman sosyal mesafenin de unutulmasına neden oldu. Kuyrukta uzun süre bekleyen vatandaşlar, firmanın bir görevli koymasına tepki gösterdi.


Ödeme noktasında çalışan bir kişi olduğunu belirten vatandaşlardan Erdem Böler, “Aralıklarla birden fazla çalışan koysunlar. Biz saatlerdir burada bir fatura ödemek için bekliyoruz. Ramazan ayı herkes oruçlu bizler burada bekliyoruz. Kuyruk çok fazla 15-20 metre kuyruk var” dedi.


İkin gün önce geldiğinde de kalabalık olduğu için ödeyemediğini belirten vatandaşlardan Ali Çaylak, “15 dakikadır kuyruktayım. Belki bir yarım saat daha beklerim ödeme yapmam için. Elektrik ve doğal gaz faturası ödeyeceğim. Ama doğal gaz kapalı” ifadelerini kullandı.

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