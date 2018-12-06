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Elazığ'daki uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Elazığ’da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şahıslardan 4’ü tutuklandı.

Elazığ'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şahıslardan 4'ü tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi. Polisin 3 aylık çalışmasında 8 ara yakalama yapılarak 10 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Uyuşturucu alan şüpheliler üzerinden devam eden çalışmalarda uyuşturucunun satışıyla ile ilgili şahıslar tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenerek 6 şüpheli gözaltına alınıp emniyete götürüldü.


Emniyette ifadeleri tamamlanan zanlılardan 1'i serbest kalırken, 5'i uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


Operasyonda 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve 6 adet fişeklenmiş esrar, 1 kilo 215 gram kubar esrar, 6 adet ekstasy ve 115 adet lyrica hap ele geçirildi.

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