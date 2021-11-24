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Elazığspor tam kadro çalıştı

Elazığspor, Belediye Kütahyaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü.

Elazığspor, Belediye Kütahyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü.


TFF 3. Lig 1. Grubun 14. haftasında evinde Belediye Kütahyaspor'la karşılaşacak olan Elazığspor'da hazırlıklar sürüyor. Bordo-beyazlılar, Elazığspor Tesisleri üst sahada yapılan tek antrenman ile Belediye Kütahyaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Dinamik ısınma ile başlayan idman taktik çalışması ile sona erdi. Teknik direktör Cafer Aydın ile yardımcıları refakatindeki antrenmanda tüm futbolcuların hazır bulunduğu bildirildi.


Öte yandan bordo-beyazlı kulüp, cumartesi günü oynanacak olan maçın biletlerini satışa sundu. 10 liradan satışa sunulan biletler maç gününe kadar Elazığspor Storeden, maç günü ise hem Elazığspor Store'den hem de stat girişinden temin edilebilecek.

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