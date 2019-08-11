Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan şehit ailelerine ziyaret

Kurban Bayramı'nın ilk gününü memleketi Elazığ'da geçiren Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, şehit polis memuru Fethi Sekin'in kabrini ve şehit ailelerini ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Elazığ'da Polis Okulu ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile başladığı bayram ziyaretleri kapsamında tüm güvenlik güçlerini görev yerlerinde ziyaret edip, il protokolüyle bayramlaşma programlarına katıldı.

Aktaş, daha sonra Baskil ilçesine giderek İzmir'de teröristlerin saldırısına karşı kahramanca direnerek şehit olan Polis Memuru Fethi Sekin'in kabrini ve ailesini ziyaret etti.

Ardından Aktaş, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Şehit düşen Polis Memuru Eyyüp Oğuz'un ailesini ziyaret etti.

Şehit ailelerini ziyarette Aktaş'a İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül ve emniyet mensupları da eşlik etti.