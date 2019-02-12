Eski hastanede, Çocuk Ergen Psikiyatri Poliklinikleri kuruldu

Elazığ eski Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin binalarının bir kısmı yeniden düzenlenerek Çocuk Ergen Psikiyatri Poliklinikleri oldu.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi tarafından eski Eğitim Araştırma Hastanesi yerleşkesindeki bazı binalar yeniden düzenlendi. Düzenlenen binalarda Çocuk Ergen Psikiyatri Poliklinikleri ve çeşitli idari bürolar açıldı.

Yeni birimler hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat;" Bilindiği üzere 1 Ağustos 2018 tarihinde Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi hizmete başladığında Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi mevcut yerinde hizmet vermeye devam etmiştir. Fiziki kapasitesinin daha da geliştirilmesi amacıyla eski Eğitim Araştırma Hastanesi'ne bağlı binaların bir kısmının Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne devri yapılmıştır. Bu kapsamda Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi bünyesinde hizmet vermekte olan Çocuk Ergen Psikiyatri Polikliniklerimiz yeniden düzenlenerek halkımızın hizmetine sunulmuştur"dedi.

Polikliniklerin 0-18 yaş gurubu hastalara hizmet vereceğine değinen Polat," Özellikle hastane fobisi yaşayan çocuklarımıza diğer hastalardan ayrı bir ortamda tedavi verilmesi çok daha faydalı olacaktır. Bu polikliniklerimiz daha öce Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi içerisinde ve eski Sarahatun olarak bilinen şimdiki Sağlıklı Hayat Merkezi'nde olmak üzere ayrı ayrı yerlerde hizmet vermekteydi. Bu düzenleme sonucu vatandaşlarımıza daha geniş ve konforlu bir ortamda hizmet verilecektir. Polikliniklerimizle birlikte bazı idari servislerimizi de buraya taşıyarak, Ruh Sağlığı Hastanemizin kapasitesinde önemli bir rahatlama sağlanmıştır”ifadelerini kullandı.

Eski hastane binasının yeni sağlık hizmetleri ile değerlendirildiğine dikkat çeken Polat" Sağlıklı Hayat Merkezi, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), Çocuk İzleme Merkezi, Lepra ve Aşı Depoları, muhasebe ve müdürlüğümüze bağlı teknik birimler yeniden düzenlenerek halkımızın hizmetine sunulmuştur. Bu birimlerde verilen hizmetler halkımızın sağlığını yakından ilgilendiren hizmetlerdir. Yine müdürlüğümüze bağlı Verem Savaş Dispanseri'nin de buraya taşınması için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu binamız atıl durumda kalmayacaktır. İlimize en faydalı şekilde hizmet vermeye devam edecektir”diye konuştu.