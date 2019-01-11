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Mazlum Öndil Elaziz Belediyespor'da

TFF 3.

Lig ekiplerinden Elaziz Belediyespor, dış transferde Cizrespor'dan Mazlum Öndil'i renklerine bağladı.


Elaziz Belediyespor, dış transfer çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce İnegölspor'dan Arif Şahin, Nevşehir Belediyespor'dan Gökhan Aydaş'ı renklerine bağlayan kırmızı - lacivertliler, son olarak Lig ekibi Cizrespor'da forma giyen Mazlum Öndil'le anlaşma sağladı.


1995 Van Doğumlu olan Mazlum, Van Büyükşehir Belediyespor'da başlayan profesyonel futbol kariyerinde Bodrumspor, Pazarspor ve son olarak Cizrespor formaları giydi. Ön libero mevkiinde görev yapan genç oyuncu, bu sezon 14 maçta forma giydi.


Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbol takımımız son olarak Cizrespor'da forma giyen ön libero Mazlum Öndil'le 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yeni transferimize hoşgeldin diyor, kırmızı-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz” denildi.

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