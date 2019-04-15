Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı

Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya,Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da yağış beklendiğini bildirdi.

Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada,"Bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenmektedir.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmemektedir.Rüzgar orta kuvvette, yer yer kuvvetli esecek"denildi.

Gök gürültülü sağanak yağmurla birlikte muhtemel bölgesel dolu yağışı da olabileceğini bildiren merkez, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.