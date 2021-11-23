Radyatör su kaynattı, kapağı açınca kendisinin yüzü, yanındakinin ise kolu yandı

Elazığ'da su kaynatan radyatörün kapağını kontrolsüz bir şekilde açan kişinin yüzünde, yanındakinin ise kolunda kaynar su yanığı oluştu.

Olay, dün öğle saatlerinde Elazığ merkezde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 01 ABV 031 plakalı otomobilin radyatörü su kaynattı. Aracını yolun kenarına park eden ismi öğrenilemeyen sürücü, aracın kaputunu açıp radyatörü kontrol etmek istedi. Bu sırada radyatör kapağını kapağının kontrolsüz bir şekilde açılması ile birlikte sürücü yüzünden, yanındaki ise kolundan yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yüzünde ve kolunda yanık oluşan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.