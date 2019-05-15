Sakin şehir Ağın'da, kaya mezarlar turizme kazandırılmayı bekliyor

Elazığ'ın Ağın ilçesinde bulunan Roma döneminde kalan ve 1 metre 90 santimlik yapılan kaya mezarların bir kısmı belirlenirken, çok sayıda mezarın ise gün yüzüne çıkartılarak turizme kazandırılması bekleniyor.

Türkiye'nin en yaşlı ilçesi olan ve "Sakin Şehir" başvurusu yapılan Ağın ilçesine bağlı Bademli köyü çevresinde bulunan ve Roma dönemine ait olduğu bilinen yüzlerce oyma kaya mezarları dikkat çekiyor. Bazıları gün yüzüne çıkartılan ve çoğu çıkartılmayan kaya mezarların genişliği ise 2 ile 2,5 arasında değişiyor. Stil olarak Urartu kaya mezarları ile büyük benzerlikler gösteren mezarların girişlerinin ise 90x60 santim ebatında iken yüksekliği ise yaklaşık 1 metre 90 santim olduğu biliniyor.

Kaya mezarlarının Roma dönemine dayandığını belirten İlçe Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, “Roma döneminden beri burada yerleşim var. İlçemiz Bademli köyü sınırlarında kalıyor. Burada yapılan incelemelerde eski paralara rastlanıyor. 2 buçuk metre genişliğin kare şeklinde kaya mezarları var. 90x60 şeklinde 1 metre 90 santim boyunda insanların olduğu anlaşılıyor mezarlarda. Burayı turizm kazandırmak istiyoruz" dedi.

Bölgenin turizme kazandırılmasının biraz maliyeti olduğuna da değinen Cıdıroğlu, Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın desteğiyle İl Özel İdare ve bakanlığın katkılarıyla turizme açmaları halinde ilçeyi daha iyi yerlere taşıyacaklarını kaydetti.

Bölgenin tamam sit alanı olduğuna da dikkat çeken Cıdıroğlu, o yüzden kazı da yapılamadığını aktardı.