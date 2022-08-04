İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şeytanın bile aklına gelmez, şampuan kutusundan esrar çıktı

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada narkotik köpek ‘Kadeh’ uyuşturucu tacirine geçit vermedi.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada narkotik köpek ‘Kadeh' uyuşturucu tacirine geçit vermedi. Şampuan kutusuna zulalanmış vaziyette 88 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi



İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde Ankara'ya uyuşturucu kaçıran bir şüpheliyi takibe alındı. Şüphelinin bulunduğu araç jandarma yol kontrol noktasında durduruldu ve narkotik köpek ‘Kadeh' tarafından arandı. Yapılan arama sonucunda şampuan kutusuna zulalanmış vaziyette 88 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.