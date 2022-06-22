TFSKD Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantısı Elazığ'da

Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantısı Elazığ'da yapılacak.

Yaklaşık 22 yıl önce kurulan ve Türkiye'nin her şehrinde temsilciliği olan Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Genel Merkezinin Yönetim Kurulu toplantısına Elazığ ev sahipliği yapacak. 24-25 Haziran tarihleri arası düzenlenecek olan Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantısının şehir tanıtımı açısından önemli olduğuna vurgu yapan Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Elazığ Şube Başkanı Sami Türkmen, “Yönetim Kurulu üyeleriyle Keban, Sivrice ve Hazar gölünü ziyaret edeceğiz. 25 Haziran Cumartesi akşamı Kültür Park Mamürat-Ül Aziz salonunda bir gala programımız olacak" dedi.