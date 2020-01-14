2019-2020 yılı 4. dönem yarıyıl umresi bilgilendirme seminerleri sona erdi

dönem yarıyıl umresi bilgilendirme seminerleri sona erdi.

2019-2020 dönemlerinde Umreye gidecek olan vatandaşları bilgilendirmek ve huzurlu bir ibadet yapmalarını sağlamak amacıyla Erzincan İl Müftülüğü tarafından düzenlenen 4. dönem yarıyıl umresi bilgilendirme seminerleri tamamlandı. Ana hatlarıyla umre menasiki, yolculuğa çıkmazdan evvel yapılan maddi ve manevi hazırlık, umre yolcuları için temel sağlık bilgileri, ibadet bilinci ve umre ibadeti, umrenin hikmet ve fazileti, umre ibadetinin nasıl yapılacağı, yolculuğa çıkmadan önce yapılacak hazırlıklar, medine ve mescid-i nebevi ziyaret yerleri, umrenin hikmeti ve umredeki sembollerin anlamları gibi konularda İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, İl Müftü Yardımcısı Mehmet Süsün, İl Müftü Yardımcısı Ayşe Yılmaz, İl Müftü Yardımcısı Vekili Serdar Buğday, Tercan İlçe Müftüsü Abdülhamid Eşmeli ve İl Müftülüğü Hac-Umre Şube Müdürü Teyfik Çıtak umre bilgilendirme sunumları yaptı.

Ayrıca umre yolculuğuna hazırlanan adaylara menenjit koruma aşısı yapıldı.