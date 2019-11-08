Engelli ve eski hükümlülere yönelik iş kurma hibe destek başvuruları başladı

dönemine ait hibe proje başvuruları Kasım ayı itibari ile başlattı.

Erzincan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ömer Faruk Çelik, Kasım ayında başlayan engelli ve eski hükümlülere proje desteği kapsamında hibe kredileri için başvuruların 18 Aralık 2019 tarihine kadar devam edeceğini belirtti.

Çelik, açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

“Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu ile işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek verilecektir. Başvurular 18 Aralık 2019 tarihine kadar devam edecek olup proje sunmak isteyenlerin www.iskur.gov.tr adresindeki “Duyurular” bölümünde yayımlanan başvuru rehberi ve formuna göre projelerini hazırlayarak il müdürlüğümüze belirtilen tarihe kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Ayrıca projeden yararlanmak isteyenler il müdürlüğümüzden proje desteği hakkında gerekli bilgileri alabileceklerdir. Hibe proje desteğinin amacı engellilerin ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri yoluyla rehabilitasyonlarına yardımcı olmayı amaçlanmaktadır. Proje desteği kapsamında engellilere için 50 bin liraya kadar hibe desteği, eski hükümlülere de brüt asgari ücretin 15 katına (38 bin 370 lira) kadar iş kurma desteği sunulacaktır.”