Erzincan Belediyesi asfalt çalışmalarına hız verdi

Çalışmalar kapsamında Nusret Çetinkaya Caddesi'nin devamı olan kısımda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri refüjlerde dolomit taş uygulaması ve yeşillendirme çalışmalarını tamamladıktan sonra Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de asfalt çalışmalarını tamamladılar.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun da çalışmaları yerinde inceledi ve cadde esnafını da ziyaret ederek bir süre vatandaşlarla hasbihâl etti. Daha sonra çalışmalar hakkında bir açıklama yapan Aksun yaptığı açıklamasında; “ Çok değerli Erzincanlı hemşehrilerim bugün Nusret Çetinkaya Caddesi'nin devamı olan kısmını da asfalt çalışması ile tamamlamak üzereyiz. Erzincan'ımızın Allah nasip ederse her sokağını bu şekilde asfaltlayarak halkımızın hizmetine sunmak için mücadele edeceğiz. Onun için şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyor. Hayırlı kullanımlar diliyorum” dedi.