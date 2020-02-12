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Erzincan Belediyesi'nden karla mücadele çalışması

Erzincan’da gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken Bayburt Belediyesi karla mücadele ekipleri aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan'da gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken Bayburt Belediyesi karla mücadele ekipleri aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.


Erzincan Belediyesi karla mücadele ekipleri, gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle teyakkuza geçti. Fen İşleri Müdürlüğü Karla Mücadele Ekipleri gece saatlerinden itibaren kar yağışının meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve şehir içi trafiğin aksamaması için tüm mahallelerde ve ana yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması ile birlikte yaya kaldırımlarında temizlik çalışması yaptı.


Şehir genelinde devam eden çalışmalarda 300 personel ile 3 kar küreme ve tuzlama aracı, 3 greyder,10 kepçe ile aralıksız bir şekilde temizleme çalışmaları devam eden ekipler gece saatlerinden beri aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor.


Ana arterlerde yapılan küreme ve tuzlama çalışmalarının yanı sıra ara il genelinde tüm sokaklarda da sırasıyla küreme ve tuzlama çalışmaları yapılıyor. Ayrıca kaldırımlarda da yürütülen karla mücadele çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.

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