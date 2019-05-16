Erzincan Üniversitesi öğrencilerinden atıcılıkta Türkiye rekoru

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencilerinden oluşan atıcılık takımı, Trabzon'da düzenlenen Üniversitelerarası Atıcılık Türkiye Şampiyonasında Havalı Tüfek ve Tabanca dalında Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonada Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencilerinin atış performansları Türkiye rekoru başarısı getirdi. Sporcular şampiyonada 10 Metre Havalı Tüfek Kadınlar kategorisinde Sena Nurefşah Polat, Ayça Çiçek ve Kübranur Altınbilek'in atış performanslarıyla toplamda 1766,7 puan; Havalı Tabanca kategorisinde ise Derya Orhan, İremnur Dilara Polat ve Rumeysa Gülaçdı'nın atış performanslarıyla toplamda 1544 puan alarak Türkiye Rekoru kırdı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi sporcuları bu yıl 5-7 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılan şampiyonada ise takım halinde 2. oldu. Yusuf Karabina'de havalı tüfek dalında ferdi kategoride 2.'lik ipini göğüsledi.

Rekortmen sporcular, Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Terzioğlu ve antrenör Tuğrul Karanlık ile birlikte Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'i ziyaret ettiler. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette başarılı sporcular kupa ve rekor başarı belgelerini rektöre takdim etti.

Rektör Prof. Dr. Levent de, kazandıkları başarıdan dolayı öğrencileri tebrik ederek onlara hediye takdiminde bulundu.