Erzincan'ın köy ve mezralarında Covid-19 aşılamaları devam ediyor

Türkiye genelinde olduğu gibi Erzincan'da da Sağlık Bakanlığı tarafından hızlandırılan korona virüs aşılamaları devam ediyor. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı mobil aşı ekipleri tarafından gerçekleştirilen aşılama çalışmaları Erzincan'ın ilçelerinde köy ve mezralarında vatandaşlara uygulanıyor. Randevu şartı aramadan, aşı zamanı gelen köy sakinlerinin ayağına kadar giden sağlık görevlileri çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Covid-19 salgını ile mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları, kent ve ilçe merkezlerinin yanı sıra kırsal kesimde yaşayan vatandaşlara da aşı hizmeti sunmak için her gün kilometrelerce yol kat ediyor. Çalışmalarını sürdüren ekipler, günün ilk ışıklarıyla görevli oldukları sağlık kuruluşlarından ayrılarak tarla ve bağlarda çalışan, yayla ve köylerde yaşayan vatandaşlara aşı ulaştırıyor. Bu kapsamda Erzincan'ın Çayırlı İlçe Hastanesi mobil aşı ekipleri tarafından hastaneye gelme imkânı olmayan ve uzak köylerde yaşayan vatandaşlara aşı hizmeti sunuldu.