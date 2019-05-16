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Kaymakam Özdemir, Engelliler Haftası dolayısıyla ziyaretlerde bulundu

Refahiye’de Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında ilçede yaşayan engelli vatandaşlar ziyaret edildi.

Refahiye'de Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında ilçede yaşayan engelli vatandaşlar ziyaret edildi.


Kaymakam Hatice Bayar Özdemir, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla bir takım ziyaretlerde bulundu. Ziyaret kapsamında engelli vatandaşların yaşam kalitesini arttırmak, karşılaştıkları sorunları çözmek için taleplerini dinleyen Kaymakam Özdemir, engelli vatandaşların sorunlarının çözümü noktasında gerekli girişimlerin yapılacağını ifade etti.


Kaymakam Hatice Bayar Özdemir'e ziyaretinde, Kaymakam Refiki Şeyma Aktaş ve Refahiye Dr. Fahrettin Uğur Hastanesi Aile Hekimi Dr. Hakan Köksal eşlik etti.

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