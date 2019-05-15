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Küçükler Futsal müsabakaları başladı

Okul Sporlarının 2018-2019 sezonu faaliyetleri kapsamında Küçük erkekler Futsal İl birinciliği müsabakaları başladı.


Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yıldırım Akbulut Spor salonunda başlayan müsabakalarda 4 grupta 13 takım mücadele ediyor. 13 Mayıs Pazartesi günü başlayan müsabakalar 17 Mayıs Cuma günü yapılacak olan final maçları ile sona erecek.


13-17 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Okul Sporları küçük erkekler Futsal müsabakalarında A gurubunda; Erzincan Ortaokulu, Munzur Ortaokulu, Akyazı Şehit Er Mesut Koyun Ortaokulu ve Özel Açı Ortaokulu mücadele ediyor. B gurubunda; İMKB Müşir Zeki Paşa Ortaokulu, Mehmetçik Ortaokulu, Kavakyolu Orgeneral S. Demircioğlu Ortaokulu mücadele ediyor. C gurubunda; Vali Metin İlyas Aksoy Ortaokulu, 15 Temmuz Şehitleri İ.H ortaokulu ve Şehit Jandarma er Fatih Çaybaşı Ortaokulu mücadele ediyor. D grubunda ise; Demirkent Terzibaba İ. H Ortaokulu, Bayırbağ Ortaokulu ve İliç Anagold Madencilik Ortaokulu mücadele ediyor.

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