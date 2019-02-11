Müftü Eşmeli'den minik öğrencilere ziyaret

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan “4-6 yaş grubu Kur'an Kursları”na yönelik hizmet ve faaliyetler, Tercan Müftülüğü'nün gayretleri ile devam ediyor.

İlçe Müftüsü Abdülhamit Eşmeli, Kazım Karabekir mahallesinde bulunan 4-6 yaş grubu Kur'an Kursları öğrencilerini ve kurs birimlerini ziyaret etti.

Açılan bu kurslarda çocukların Kur'an eğitimi, çeşitli dini bilgiler ve ahlaki eğitim göreceklerini ifade eden İlçe Müftüsü Abdülhamit Eşmeli, "Çocuklara. Kreş eğitiminin de verildiği bu okulda 15 öğrenci eğitim görüyor. Tercan ilçemizde 4-6 yaş grubu çocuklarımız için Kazım Karabekir Mahallemizde ilçe halkımız için açtığımız bu kurslarda çocukların aile ortamı gördükleri hem dini öğrenip hem de boş zamanları doğru değerlendirebildikleri bu faaliyete ilçe halkımızın çocuklarını göndererek katılım göstermelerini ve desteklerini bekleriz" dedi.

Müftü Eşmeli ziyarette, çocukların durumları hakkında Kur'an kursu öğreticilerinden bilgiler aldı. Daha sonra çocuklarla bir süre sohbet eden Müftü Abdülhamit Eşmeli, “Geleceğin teminatı olan yavrular için her zaman hizmete hazırız” dedi.