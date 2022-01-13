Mimar Sinan Anaokulu Okul Aile Birliği tarafından "Tasarlayıp Üretiyorum, Kendi Kitaplığımı Kuruyorum " adlı etkinlik gerçekleştirildi.

Anaokuluna yapılacak olan "Kitap Okuma Alanına” katkı sağlamak amaçlı yapılan etkinlikte öğrenciler kendi el emeği ürünlerinin satışını ailelerine yaptı. Mimar Sinan Anaokulu Müdiresi Yasemin Sezen Korkmaz yapılan etkinlikle ilgili konuşma gerçekleştirerek, “Bu etkinliği yapmaya öncülük eden okul aile birliği üyelerine, sevgili öğrencilerimizin birbirinden değerli el emeği ürünlerinin ortaya çıkmasını sağlayan kıymetli öğretmenlerimize, öğrencilerimizin hazırladığı el emeği ürünlerini satın alarak okulumuza yapılacak olan Kitap Okuma Alanı'na katkı sağlayan, okulumuzu ikinci evleri olarak gören değerli velilerimize, tüm işlerde yardımımıza koşan okul personelimize ve en önemlisi birbirinden güzel el emeği ürünleri için can öğrencilerimize çok teşekkür ederiz. Mimar Sinan Anaokulu Ailesi olarak iyi varsınız" ifadelerini kullandı.

Kapı süsü, fotoğraf çerçevesi, bardak ve ev aksesuarı gibi çeşitli ürünlerin satışı yapılan etkinliğe veliler yoğun katılım sağladı.