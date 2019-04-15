Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği Bölgesel Toplantısı yapıldı

Düzenlenen toplantıya Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Balık, Toplantı Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Durkaya Ören, çok sayıda bilim adamı ve farklı bölge ve kurumdan gelen 50 uzman katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından toplantı, Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Durkaya Ören'in açılış konuşmalarıyla başladı. Başkan Ören yaptığı konuşmada, bu tip kongrelerin meslek gruplarının eğitimine katkıda bulunduğuna dikkate çekerek, bu toplantının tıp fakültesinin kredisinin yükselmesinde ve diğer fakülteler ile bilgi alışverişine imkan sağlayacağını söyledi. Türk tıbbının gelişmiş dünya tıbbı ile yarışacak durumda olduğunu belirten Ören, gelişmiş ülkelerdeki hastaların artık Türkiye'ye gelerek tedavi olduklarını da konuşmasına ekledi.

Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Balık ise yaptığı konuşmada, Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneğinin yaklaşık 30 yıllık bir geçmişi olduğu ve birçok kongre gerçekleştirdiklerini hatırlatarak bu kongrenin Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine destek olmanın yanı sıra alandaki meslektaşlar ile tanışmaya vesile olacağını söyledi. Prof. Dr. Balık bu alanda eğitim almak isteyen tüm genç meslektaşları destekleyecekleri de belirterek toplantının başarılı geçmesini temenni etti.

Rektör Prof. Dr. Akın Levent yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, değerli bilim adamları sayesinde hepatobiliyer cerrahi konusunda son senelerde yaşadığı gelişmelerle dünyanın en önde gelen ülkesi haline geldiğini söyledi. Laparoskopik cerrahi, transplantasyon cerrahisi ve robotik cerrahi sayesinde dünyaya önderlik etme şansını da elde ettiklerini belirten Prof. Dr. Levent, bu alanda emek veren cerrahi dernek üyelerine teşekkürlerini sundu.

Prof. Dr. Levent, “Bugun bura da hepatobiliyer cerrahi, transplantasyon cerrahisi ve robotik cerrahisi alanında arkadaşlarımız çok değerli bilgilerini aktaracaklar. Bilgilerini paylaştıklarında Türkiye'nin önemli bir noktaya geldiğini göreceğiz “ dedi.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksu da, toplantının Erzincan'da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Programda son olarak konuşma yapan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, “Tıp fakültelerimizle eşgüdümlü çalışan araştırma hastanelerimizin sayısının artması, doktorlarımızın alanında yetkin hale gelmesinde de etkili oldu. Hastanelerimizin fiziki koşulları Avrupa standartlarına kavuştu. Açılan bölge hastaneleriyle vatandaşlarımıza daha etkin sağlık hizmetleri verilmeye başlandı. Tıp alanındaki her gelişme doğrudan insanı ilgilendiriyor. İnsanın yaşamına dokunuyor. Dünya üzerinde belki binlerce bilim insanı gece gündüz demeden hastalıklara çareler üretmek için uğraşıyor” dedi.

Vali Arslantaş, son olarak toplantıya katılan bilim adamlarına yaptıkları değerli çalışmalar için kutlayarak, bu programın Erzincan, üniversitemiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından “safra kesesi ve safra yolları cerrahisi'' konularında hem tüm genel cerrahlara yönelik hem de hepatopankreatobilier cerrahları ilgilendiren konular tartışıldı.