Yoldan çıkıp tarlaya giren otobüsteki 2 yolcu yaralandı

Erzincan’da yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak tarlaya giren otobüsteki 2 yolcu yaralandı.
Erzincan'da yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak tarlaya giren otobüsteki 2 yolcu yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Erzurum-Erzincan kara yolu Bayırbağ köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Van- Ankara seferini gerçekleştiren Fuat Demirbaş idaresindeki 65 AAR 202 plakalı yolcu otobüsü, yağış sonrası kayganlaşan yoldan çıkarak tarlaya girdi.
Kazada, otobüsteki yolcularda 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar tedbir amaçlı ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.