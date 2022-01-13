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Yoldan çıkıp tarlaya giren otobüsteki 2 yolcu yaralandı

Erzincan’da yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak tarlaya giren otobüsteki 2 yolcu yaralandı.

Erzincan'da yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak tarlaya giren otobüsteki 2 yolcu yaralandı.


Kaza, sabah saatlerinde Erzurum-Erzincan kara yolu Bayırbağ köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Van- Ankara seferini gerçekleştiren Fuat Demirbaş idaresindeki 65 AAR 202 plakalı yolcu otobüsü, yağış sonrası kayganlaşan yoldan çıkarak tarlaya girdi.


Kazada, otobüsteki yolcularda 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar tedbir amaçlı ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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