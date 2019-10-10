Antidepresanlar kilo aldırıyor

Dr. Kerem Bıkmaz, son günlerde İngilterede yapılan bir araştırmada, 10'dan fazla yaygın antidepresanı kullanan hastaların, kullanmayanlar ile kıyaslandığında fazladan 2-3,5 kilo alma olasılığının yüzde 21 arttığını gösterdiğini belirtti.

Araştırmada kilo alımı riskinin, özellikle sürekli antidepresan kullanımının 2. ila 3. yılında zirveye çıktığının, bu riskin 6 yıla kadar sürdüğünün gözlendiğini açıklayan Op.Dr. Kerem Bıkmaz, “Fazladan 2-3,5 kilonun, bazı kişileri normal kategorisinden kilolu veya obeze taşıyabileceğine işaret eden uzmanlar, kilolu kişilerde antidepresanın obezite riskini %29 yükselttiğini de vurguladı. Araştırmada ayrıca antidepresan kullananların, kilo alımıyla ilgili endişeleri varsa doktorlarına danışmadan ilacı bırakmamaları uyarısında bulundu. Antidepresan kullanan hastalar kilo yönetimi için Diyetisyene başvurmalıdır. Bu haplar çoğu kişide kilo almayı kolaylaştırıp kilo vermeyi zorlaştırıyor” diye konuştu.

Hastalarda genellikle gördükleri Antidepresan kullananların daha kolay kilo alabildiğini ve daha zor kilo verebildiğini dile getiren Op.Dr. Kerem Bıkmaz, “Kilo sorununuz varsa bu bilgiyi mutlaka dikkate alın.Çünkü kilo alımının artmasıyla da depresyon , mutsuzluk bağlantılı olabiliyor. Doktor kontrolünde başlanması gereken antidepresanlara, doktor kontrolünde bırakmanız gerektiğini lütfen unutmayın” dedi.