İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antrenman sonrası Kone'ye doğum günü süprizi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig’in 22.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında pazar günü oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün yapılan antrenmandan sonra futbolcu Moussa Kone'nin doğum günü kutlandı.


Lider Medipol Başakşehir deplasmanından 1 puan alarak Erzurum'a dönen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı. Pazar günü Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdürdü.


BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. İdmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapan mavi-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışma yaptı.


Yapılan antrenmanın ardından Teknik Direktör Mehmet Özdilek, teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeli futbolcu Moussa Kone'nin doğum günü pastasını antrenman sahasında keserek yeni yaşını kutladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.