Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımız bir Dünya lideri'

‘Cumhurbaşkanımız mazlum milletlerin de umudu'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dirayeti, duruşu ve hamiyetiyle bir Dünya Lideri olduğuna vurgu yapan Milletvekili Aydemir, ‘Sadece Türk Dünyasında değil, sadece bizim gönül dünyamızda değil; bütün mazlum milletlerin çok hususi yere koyduğu bir liderimiz var. ‘ dedi.

Aydemir'den HDP'e : ‘Yiğitseniz PKK'yla kimin ilişkisi varsa allah belasını versin. Deyin bakayım'

FETÖ'yle tarihi, etkin ve kararlı bir mücadele verildiğini, AK Kadroların ve Cumhur İttifakının bu yapıyı lanetlediğini belirten Milletvekili Aydemir HDP milletvekillerine seslenerek, ‘FETÖ'yle eskiden ya da şimdi ya da o süreç içerisinde kimin irtibatı varsa Allah milyar kere belasını versin. Yiğitseniz siz de şunu söyleyin, PKK'yla kimin ilişkisi varsa Allah milyar kere belasını versin. Deyin bakayım hadi. ‘ çağrısında bulundu.

Aydemir İçişleri Bakanlığı bütçesinde sunum yaptı

İçişleri Bakanlığı 2022 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde bir sunum yapan AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi Milletvekili Aydemir, ‘Allah yollarını, izlerini hep açık etsin vatana hizmette; bütçeleri de hayır uğur getirsin, bereketli olsun. ‘ niyazında bulundu.

Terörle mücadele

Türkiye'nin terörle etkin ve kararlı mücadeleyle tarih yazdığına işaret eden Milletvekili Aydemir,

‘Bütçemiz Allah'ın izniyle çok bereketli olacak, çünkü buradaki kadro yüreğini, dimağını, her şeyini vatana hasretmiş bir kadrodur. Baştan aşağı, hiç ayrım gözetmeksizin her birine çok özel saygı duyuyor, özel muhabbet besliyoruz. Bunu Millet adına yapıyoruz, çünkü milletten bu işareti alıyoruz. Gittiğimiz her yerde İçişleri Bakanlığı kadrosuna, bütün ak kadrolara, özellikle İçişleri Bakanlığı kadrosuna, Millî Savunma Bakanlığı kadrosuna bir hususi yönelme var millette, bir yüreğini açma var, yüreğine raptetme var.' dedi.

‘PKK'nın inlerine girdik, yok ettik'

Türkiye'de kardeşlik, birlik ve beraberliğe halel getirecek her türlü girişim, eylem ve söylemin karşısında oldukları, kardeşlik hukukunu her şeyden öne koyduklarına dikkat çeken Milletvekili Aydemir, milli bütünlüğe yönelen ellerin kırıldığını vurgulayarak, ‘PKK'nın inlerine girdik, yok ettik.' diye konuştu.

Aydemir'den kardeşlik imanı vurgusu

İhanet odaklarının tüm çaba, oyun ve dessaslığına karşı Milletin kardeşlik imanından taviz vermediğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum Milletvekiliyim- Kürt, Türk, Zaza hep beraber iç içe yaşıyoruz. Dolayısıyla, bütün kesimlerin duygularını birebir bilen bir kardeşinizim ve o insanların neler yaşadığını, öncesinde ve şimdi, şu anda neler yaşadığını bilen bir kardeşinizim. ‘ dedi.

‘Cumhurbaşkanımız Türk devletleri teşkilatı lideri'

Sunumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir Dünya Lideri olduğunun küresel boyutta ortak kabul gördüğüne işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Türk Devletleri Teşkilatı gibi bir yapı oluşturuluyor ve bunun lideri Sayın Cumhurbaşkanımız. Bir hususi duruşu olan lider. Sadece Türk Dünyasında değil , sadece bizim gönül dünyamızda değil; bütün mazlum milletlerin çok hususi yere koyduğu bir liderimiz var. ‘ vurgusunu yaptı.

‘Biz saygısızlığı onaylamayız'

Bakanlık bütçesi görüşmelerinde muhalefete mensup milletvekillerinin CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun linç edilmeye çalışıldığı yolundaki iddialarına sert tepki veren Milletvekili Aydemir, ‘Sayın Kılıçdaroğlu'na linç girişiminden bahsettiniz. Hiç kimse onaylamaz bunu, asla. Genel başkandır, saygımız sonsuzdur, Genel Başkan bir büyük kesimi temsil ediyor. Şuradaki bütün arkadaşlarımız da böyle bakarlar, Cumhur İttifakı'na mensubiyet duyan herkes.' dedi.

İçişleri bakanlığının üstün hizmetleri

Milletvekili Aydemir, ‘"Siz, güzel işler yaparsanız, iyi işler yaparsanız, iyi hâl üzere yürürseniz, sizin için gönüllere bir sevgi halesi yerleştiririm." buyuruyor, ilahî hakikattir bu. Şimdi, İçişleri Bakanlığı kadrosu milletin yüreğinde özel yer bulmuş. Yaptıkları işlerden dolayı bulmuş. İçişleri Bakanımız yaptıklarını özet, özet, anlattı. Şunların, şu sayfaların her birine bir cilt kitap yazılır; buralarda emek var, buralarda gayret var, buralara yürek koymak var. Şimdi, Bakanımızı biz görüyoruz. Sınırlarda, en uç noktalarda gecesi gündüzü olmadan bir ekip var burada başta Bakanımız olmak üzere. Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği rota üzere yürüyen bir hâlleri var. Dolayısıyla, Cenabıhak da gönüllere bunlar için bir sevgisi halesi oluşturmuş.' diye konuştu.

Aydemir YPG ile PKK'nın aynı yapı olduğunu belirtti

YPG'nin PKK ile aynı yapı olduğu, Müslüman düşmanı bulunduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir Erzurum Hınıs'ta yaşanmış bir olayı gündeme getirdi. Milletvekili Aydemir, ‘Bugün oldu bu hadise. Erzurum Hınıs'tan -benim kendi ilçemden- bir kardeşimin beni arayıp düştüğü not: Hınıslı bir genç kandırılmış, aldatılmış, YPG'ye katılmış; gitmiş Suriye'de bu adam; tabii, orada öldürülmüş bir genç. Babası gidiyor bunun cenazesini almaya. Cenaze verme yok zaten; mümkün değil vermiyor oradaki imansız, kitapsızlar. Üstüne üstlük, bu baba, Müslüman bir adam, "Namazını kıldıralım, hiç değilse bizim dini ritüellerle falan uğurlayalım." diyor; "Asla, mümkün değil. Bizim burada Müslüman falan bir ayrım yok." diyorlar. Namazını bile kılmasına müsaade etmiyorlar. "YPG" dediğiniz yapı bu. Dinsiz, imansız, kitapsız bir yapı. ‘ dedi.

Aydemir'den akifçe hatırlatma

Sunumunda muhalefet milletvekillerine seslenen Milletvekili Aydemir, salt doğruların dile getirilmesini istedi. Milletvekili Aydemir, ‘Milli şairimiz Akif'in çok özel bir kaydı var, diyor ki: "Şudur cihanda benim en sevdiğim meslek. / Sözün odun gibi olsun, hakikat olsun tek." Sözümüz odun gibi olsun ama hakikat olsun.' diye konuştu.

‘İçişleri bakanlığı kadrosu milletin yüreğinde yer almıştır'

Muhalefetin çişleri Bakanı Soylu'ya yönelik eleştirilerine sert cevap veren Milletvekili Aydemir, ‘İçişleri Bakanlığı kadrosuna millet yüreğini açmış, milletin yüreğinde yer almış bu kadrolar. Niye yer aldığını söylüyorum, bakın, "Kaybolan koyunları dahi İHA'yla arıyoruz." diyor sayın Bakanımız. Biz hep söyledik, sadece insana değil, bütün mahlukata gönlünü sonuna kadar açmış bir kadroyuz. İçişleri Bakanlığımız da başta olmak üzere bu kadrolar öyle. Yani nerede ihtiyacı olan var, nerede bize dönük yardım talebi var, orada oluruz biz. Ve insan zaten insansa mesele bitmiştir diye bakan bir kadroyuz biz. O yüzdendir ki başta söylediğim Cenab-ı Hakk'ın yüreklere sevgi koymasına işaret olsun diye söylüyorum ben bunu. ‘ kaydını düştü.

‘Chp'nin içinde onlarca chp var'

Milletvekili Aydemir, ‘CHP'nin içinde onlarca CHP var biliyor musunuz? Samimi söylüyorum, bakın, bütün arkadaşlarımız burada. Ben bu partinin grup yönetim kurulu üyesiyim, ben bu partinin kuruluşunda bulunmuş bir adamım, ben sahada bulunan biriyim. AK Parti'de yüreklerde yer bulmuş bir isim Sayın Soylu. ‘ dedi.

Aydemir'den kayyum belediyeler değerlendirmesi

Sunumunda içişleri Bakanlığı yatırımlarına değinerek, yatırımların kayyumla yönetilen belediyelere yoğunlaştığını ifade eden Milletvekili Aydemir, "7,5 milyarlık yatırım yaptık." dedi Değerli Bakanımız. Nereye yaptık bu yatırımları? Kayyumların olduğu belediyelere yaptık. Niye yaptık arkadaşlar? Çünkü kayyumlardan önce belediyeler, ben bir defa Erzurum'dan biliyorum, hizmetsizliğe duçar etmişlerdi oraları. Bakın, Erzurum'da şu anda bir tane HDP'li belediye var. Bir kıyas yapın, Hizmetsizlik almış başını gidiyor, yetmez, bir de devletten aldıkları paraları tutup HDP'li Ağrı Patnos Belediyesine gönderiyor. Yahu arkadaş, Karaçobanın ihtiyacı var, niye bunu yapıyorsun? Niye? Çünkü ruhunda hizmet gailesi yok, öyle bir derdi yok, millet diye bir derdi yok.' diye konuştu.

‘Kürt kardeşlerimiz HDP'ten yaka silkiyor'

HDP Milletvekillerinin söylemlerine tepki veren Milletvekili Aydemir, ‘Kürt'ün bizar olduğu yer neresi biliyor musunuz? HDP. Kürt sizden yaka silkiyor. Kürt şunu söylüyor: "Bizim evlatlarımızı, bizim yaşlılarımızı, bizim çalışanlarımızı bunlar dar bir alana sokuyorlar, bize hayat hakkı tanımıyorlar." Şimdi size altını çizerek bir şey söylüyorum: Şu anda müşterek hareket ettiğiniz bir ekip var değil mi? Benim anlamadığım şey şu: Bir grup başkan vekili çıkıp diyor ki: "Ya, HDP'nin PKK'yla hiçbir ilişkisi yok." Sizin adınıza söylüyor. Ben eminim ki rahatsız olmuşsunuzdur siz. Şunun için: Yani sizi var eden o zaten yani sizi tanzim eden o. ‘ dedi.

Aydemir'den HDP'e tarihi çağrı

Sunumunda FETÖ'ye yönelik olarak sürdürülen mücadeleye değinen Milletvekili Aydemir, ‘

Bakın, FETÖ'yle ilgili ben bir video göstereyim size. 2004 yılından beri "Recep Tayyip Erdoğan bizi yok etmek için uğraşan bir isimdir." diyor, açık açık, FETÖ diyor bunu. 15 Temmuz ortada, şu anda mücadele ortada, FETÖ'nün bizatihi kendi ifadeleri ortada. Ben şunu söylüyorum. FETÖ'yle eskiden ya da şimdi ya da o süreç içerisinde kimin irtibatı varsa Allah milyar kere belasını versin.

Şunu senden istiyorum Garo Paylan, delikanlıysan, yiğitsen şunu söyle, senden de hepinizden de: PKK'yla kimin ilişkisi varsa Allah milyar kere belasını versin. Deyin bakayım hadi, söyleyin bakayım. Yiğit olun, yiğit; bak, biz buradayız, mertçe söylüyoruz. "Terör örgütü" deyin sadece, söyleyin görelim hadi. Söyleyin görelim, bırakın onları.' diye konuştu.

Aydemir'den CHP'ye: ‘bunu nasıl hazmediyorsunuz?'

CHP'nin HDP ile olan yakın ilişkisini değerlendirerek, bunun Atatürk'ün kurduğu bir partiye yakışmadığını kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Ben de size şunu soracağım: Atatürk bu milletin ortak bir değeri midir? Değeridir. Cumhuriyeti ihdas etmiş midir? Etmiştir. Erzurum'un bununla ilgili bir payı var mı? Var. Çünkü Erzurum 23 Temmuz Kongresi bu işin vira bismillahıdır. Öyleyse, Erzurum Milletvekili olarak en doğal hakkı olan birisi olarak söylüyorum ki: Atatürk'e ve Atatürk'ün zemine nakşettiği bütün değerlere düşman ve bu ülke bölünsün diye özel bir gayret var. Sizin içiniz, bugün şu kadro, -Atatürk'ün partisi olduğunu söyleyenler için söylüyorum- bunu nasıl hazmediyor, içiniz bunu nasıl alıyor, sindiriyorsunuz? ‘ diye sordu. Aydemir CHP'nin HDP ile müttefik halde bulunduğunu belirtti.

‘Devlet Bahçeli'nin duruşu çok saygın, çok çok saygı değer'

‘Müttefikler arasında asgari değil, azami müşterek olması lazım, azami müşterek. ‘ kaydını düşen Milletvekili Aydemir, ‘Bakın, yanımızda bir Genel Başkan var, Büyük Birlik Partisi Başkanı Mustafa Destici Bey burada. Burada Milliyetçi Hareket Partisinin çok, seçkin isimleri var, hepsine saygı duyuyorum. Başta, Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere. 15 Temmuzda bir özel pencere açıldı. bize isnat edilenlerin hakikat olmadığı ortaya çıktı. Çok açık, ondan sonraki durum çok çok değerlidir ve Sayın Devlet Bahçeli'nin o duruşu çok saygın, çok çok saygıdeğer.' dedi.

2023'te de zafer ak kadroların, cumhur ittifakının olacaktır'

Milletvekili Aydemir, ‘CHP'lilerde bir vicdan yarası var, içlerinde kendilerini tarif edememenin müthiş bir sıkıntısı var. Ve HDP'liler de aynı, birbirlerine karşı, "Ya, biz bunlarla nasıl beraber oluruz?" gibi bir dertleri var. O yüzdendir zaten onlar da sıkıntı yaşıyorlar. Ama elhamdülillah, bakın, şurada pirüpak, billur bir yapı var. Bu billur yapıyla, Allah'ın izniyle göreceksiniz 2023'te de zafer Cumhur İttifakının olacaktır' diye konuştu.

Aydemir'den CHP'ye: ‘aynaya bakın'

Milletvekili Aydemir, ‘Hiç kimsenin yüreğini, gönlünü kırmak istemiyoruz ama siyaseten konuşlandığımız yer var, notları düşünüyoruz; biz de buradan düşeceğiz, birbirimize ayna tutacağız. Yani düşünün ki CHP'ye ben şunu demeyeyim mi? Ya, içinizden birisi, milletvekilliği çıkmış birisi gelmiş diyor ki: "Ya, bu NATO'nun sahici bir duruşu yok, eğer olsaydı Türkiye'ye müdahale ederlerdi." Ben biliyorum ki bunu hazmedemezsiniz arkadaş ya! Mandacı bir kafa. Böyle bir şey olur mu? Ben bunu söylemek durumundayım size. Size ayna tutuyorum. ayna; bu ayna, flotal bir ayna, bakın.' dedi.