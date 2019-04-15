Aydemir: ‘Erzurum, siyasette yine tarih yazdı'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum'da Cumhur ittifakının büyük bir başarı göstererek, yerel yönetime damga vurduğunu belirterek, “Dadaşlara müteşekkiriz. Erzurum siyasette yine tarih yazmış, kardeşlik mesajı vermiştir. ‘ dedi

ARTIK ERZURUM VAKTİDİR

‘Vakit Erzurum Vaktidir' diyen Milletvekili Aydemir, ‘Başkanlarımız hayata geçirecekleri hizmet ve gerçekleştirecekleri yatırımlarla, artık Erzurum vakti' odağında, 2023 hedefine yürüyeceklerdir. Rabia imanıyla bütünleşen başkanlarımız ‘Halka Hizmet hakka hizmet' düsturuyla yeni bir başarı sürecini başlatacaklardır. ‘ yorumunu yaptı.

CUMHUR İTTİFAKI MİLLİ İRADE İMANINI İFADE EDER

Cumhur ittifakının milli irade imanını ifade ettiği, 31 martta tarihi bir kararlılık ve duruş gösteren ittifakın halkın teveccühü ve hakkın inayetiyle önemli bir başarı kazandığını belirten Milletvekili Aydemir, ‘İttifak mensuplarına, bu tarihi kayda oylarıyla destek veren dadaşlara, ittifaka gönül vererek dualarıyla manevi destek sağlayan kanaat önderlerimize minnettarız.' dedi.

YAKUTİYE VE PALANDÖKEN ZİYARETİ

AK Parti tarafından İstanbul seçim sonuçlarını incelemek üzere görevlendirilen Milletvekili Aydemir, Erzurum dönüşünde 31 martta milli iradeden görev alan Belediye Başkanlarını ziyaret ederek, başarı dileklerini iletti. Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar'ın konuğu olan Milletvekili Aydemir, Uçar ve Sunar'ın hizmetleriyle bölgelerinde AK Belediyecilik vizyonunu bir kere daha vurgulayacaklarından emin olduklarını söyledi.

Palandöken Belediyesi ziyaretinde, başkan Muhammet Sunar ve Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Ahmet Küçükler‘le birlikte Atatürk Üniversitesinin genç akademisyenleri Gökhan Yılmaz - Gülsüm Yitik çiftinin nikah törenlerine iştirak eden Milletvekili Aydemir, ebedi saadet niyazında bulundu.

İŞADAMLARINA TEŞEKKÜR

Palandöken ilçe başkanı Haktan Ömeroğlu ve Palandöken belediye başkan yardımcısı Ensar Özdemir'le birlikte Recep Tayyip Erdoğan Fuar merkezini ziyaret eden Milletvekili Aydemir, Doğu Anadolu Erzurum İnşaat, Gayrimenkul ve Kent Fuarına katılan işadamlarına teşekkür ederek, Erzurum'a yönelecek her yatırıma destek sağlamayı sürdüreceklerini ifade etti.

EĞİTİMCİLERLE İSTİŞARE

Milletvekili Aydemir haftalık çalışma programı kapsamında daha sonra Palandöken ilçesi Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi'nin konuğu oldu. Eğitimci ve öğrencilerle bir araya gelen Milletvekili Aydemir, öğrencilerin geliştirdikleri projelere ilişkin sunumlarını dinleyerek, değerlendirmelerde bulundu, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kapsamında eğitimdeki yeni yol haritasını paylaştı.

Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi Müdürü Vasip Elbil'le birlikte eğitimcilerle bir araya gelen Milletvekili Aydemir, il eğitim vizyonuna ilişkin tespitlerini aktardı, eğitimcilerin teklif ve beklentilerini aldı.