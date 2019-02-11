Aziziye'de seçim çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart Yerel Seçimleri manifestosunu açıklaması ve AK Parti aday tanıtım toplantısının ardından sahaya inen Başkan Orhan, seçim çalışmalarına ilçedeki resmi ve özel kuruluşları ziyaret ederek başladı.

İlçe esnafını ziyaret ederek görüş ve önerileri dinleyen Başkan Orhan, ev toplantılarıyla da vatandaşlarla bir araya geliyor.

AK Parti ve MHP Aziziye teşkilatlarıyla birlikte çalışmalarını sürdüren Başkan Orhan, kahvehane toplantıları düzenleyerek istişare mekanizmasını harekete geçiriyor.

Aziziye ilçesinde bugüne kadar üretilen hizmetlerin tamamında ilçenin ihyası, imarı ve günümüz modern şehircilik uygulamalarının yer aldığın söyleyen Başkan Orhan; tevazu, samimiyet ve gayretle daha da önemli projelere imza atacaklarını ifade etti.

Aziziye'yi Aziziye'de yaşayanlarla yönetiyoruz

Başkan Orhan,” AK Parti ve MHP Aziziye teşkilatlarımızla birlikte sahaya indik. Toplumun her kesimine ulaşıp, her şeyden önce onların dualarını alıp, rızalarını kazanmaya talibiz. Seçim çalışmalarımız çok yönlü devam ediyor. İlçemizdeki kamu kuruluşlarını ziyaret ettik. Sivil toplum kuruluşlarının, bölgemizde faaliyet gösteren spor kulüplerinin yöneticileri ve sporcularıyla bir araya geliyoruz. Bunun yanı sıra ev toplantıları yaparak vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini dinleyerek notlarımızı alıyoruz. Yine bölgemizde bulunan rehabilitasyon merkezlerine ziyaretlerimiz oldu. Halkımızla yönetmeye başladığımız ilçemizi yine onlarla birlikte yöneteceğiz. Hayata geçirmeyi hedeflediğimiz projelerde onların görüşlerine başvuracağız.” diye konuştu.

Gönül belediyeciliği hedefiyle yola çıktıklarının altını çizen Başkan Orhan, insan odaklı hizmet anlayışıyla Aziziye'yi kültür mirasına sahip çıkan, çevreci, ihtiyaçlara cevap veren, yeni projeler üretebilen, imar ve şehircilik uygulamalarıyla parmakla gösterilen bir ilçe konumuna getirmeyi hedeflediklerini söyledi.