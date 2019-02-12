Bahaddin Akyüz Hoca dualarla uğurlandı

Dün sabah saatlerinde vefat eden AK Parti MKYK Üyesi ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun dayısının oğlu Bahaddin Akyüz Hoca, Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Kardioloji servisinde gün sabah vefat eden Seyda Şeyh Abdurrahman Tâği hazretlerinin halifelerinden Şeyh Halil Çoğreşi hazretlerinin torunu, Şeyh Muhammed Maşuk Norşini (k.s) halifesi olan Şeyh Muhammed Zahir Kilinkari'nin (k.s) oğlu Şeyh Bahaddin Akyüz Hoca için Narmanlı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun dayısının oğlu ve Abisi Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun kayınpederi olan Bahaddin Akyüz Hoca'nın cenaze törenine; Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, Erzurum Vali Yardımcısı Ünal Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, Spor Genel Müdür Mehmet Baykan, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze Namazını merhum Bahaddin Akyüz Hoca'nın kardeşi Cemalettin Akyüz Hoca kıldırdı. Bahaddin Akyüz Hoca, öğlen Namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Abdurrahman Gazi Mezarlığında toprağa verildi.

Şeyh Bahaaddin Kilinkar-i Kimdir?

1929 yılında Erzurum Pasinler ilçesi Kilinkar köyünde dünyaya geldi. İlk medrese tahsilini dedesi Şeyh Abdulkerim (k.s) ve onun halifesi Molla Fethullah'tan aldı. Daha sonra Karayazı ilçesi Ahhazalı köyünden Molla Muhammed'in yanında devam etti. Çokreşli Seyda Şeyh Yahya Efendiden (k.s) ve ayrıca Siirt Baykan ilçesine bağlı Havel mahallesinde bulunan Seyda Molla Muhyeddin Efendiden (k.s) ve en sonunda Norşin şeyhi Seyda Şeyh Maşuk hazretlerinden ilim tahsil etti.

Tasavvuf amelini ise merhum babasının mürşidi Şeyh Maşuk Norşin-i hazretlerinin oğlu Şeyh Bedreddin efendi (k.s) yanında tamamlayıp ondan halifelik icazetini aldı. Erzurum Yunus Emre mahallesinde ikamet eden merhum Bahaddin Akyüz Hoca, ilim irşad hizmeti ile meşgul olmaktaydı.