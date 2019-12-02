Başkan Sekmen'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajında; fırsat eşitliğinin toplumun her bireyinin öncelikli hakkı olduğuna vurgu yapan Başkan Sekmen, bu haktan engelli vatandaşların da eksiksiz bir biçimde istifade edebilmelerini sağlamanın ise, hem yasal ve hem de insani bir sorumluluk olduğunun altını çizdi. Engellilik halinin sanki de bir kusur ya da kabahatmiş gibi görülmesinin, düşülebilecek en büyük hatalardan birisi olacağına dikkat çeken Başkan Mehmet Sekmen, böyle bir yaklaşımın insanlık onuruyla bağdaşmayacağı gibi, dini ve ahlaki değerlerle de örtüşmeyeceğini kaydetti.

BAŞKAN SEKMEN'DEN “365 GÜN” VURGUSU

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, engellilerin hatırlandığı ve onların sorunlarının ele alındığı bir gün olarak değerlendirilmesine de karşı olduğunu vurgulayarak, “Önemli olan engelli vatandaşlarımız için yılın 365 gününü kolaylaştırabilmek ve onlar için hayatı yaşanabilir hale getirebilmektir. Dolayısıyla yerine getirilmiş en büyük sorumluluk; engeliyle hayata tutunma mücadelesi veren bir insana bu mücadelede ortak olmaktır. Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak işte bu sorumluluğun gereğini yerine getirebilme noktasında elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

ERZURUM ROL MODELİ BİR KENT OLDU

Erzurum'un “erişilebilir ve ulaşılabilir” kentler sıralamasında Türkiye'nin en iyileri arasında bulunduğunu belirten Başkan Sekmen, mesajında şunları kaydetti: “Biz, engelli kardeşlerimizin karşısına çevresel ve fiziki şartlardan dolayı çıkan tüm engelleri ortadan kaldırdık. Ulaşımdan eğitime, kültürden sanata, sosyal ve ekonomik yaşamdan sağlık hizmetlerine varıncaya kadar engelli kardeşlerimize özel bir seferberlik hali başlattık. Erzurum'daki engelli kardeşlerimizin medikal ve mekanik araç-gereç ihtiyaçlarından, indirimli su tüketimine, ücretsiz ulaşımdan, örgün ve mesleki eğitim gereksinimlerine kadar her ayrıntıyı düşündük. Engelli koordinasyon ve yaşam merkezleri kurduk, hizmete sunduk. Bu ve bunun gibi daha birçok alanda engelli kardeşlerimizin duyduğu ihtiyacı kendi ihtiyacımız bilip, giderilmesi noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü biz engelli vatandaşlarımızın toplumla iç içe ve bütünleşmiş halde yaşamlarını sürdürmelerini istiyoruz ve bunu önemsiyoruz. Çünkü biz engelli kardeşlerimizin hiç kimsenin yardımına ve desteğine ihtiyaçları olmadan, eğitimlerinden sosyal hayatlarına varıncaya kadar hiçbir problemle karşılaşmadan yaşamlarına devam edebilmelerini istiyoruz.”