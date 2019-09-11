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Başkan Sunar, köy köy gezerek istekleri birinci ağızdan dinliyor

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, seçim sonrası hem teşekkür hem de ilçede bulunan köylerdeki sorunları dinlemek için köy ziyaretlerini gerçekleştirdi.


Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'ın ilk durağı Palandöken ilçesine en uzak mesafede bulunan Yenice Köyü oldu. Sunar, muhtarlarla sohbetinin ardından köyde ikamet eden vatandaşlarla bir araya gelerek bir süre sohbet edip taleplerini dinledi. Toplamda on köye ziyareti bulunan Başkan Sunar köyde muhtarlar ve vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.


Köy ziyaretleri ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Başkan Sunar, “İlçe merkezi ziyaretlerinin ardından köy ziyaretlerimizin ilkini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Öncelikle ziyaret ettiğimiz on köyümüzde de büyük küçük tüm vatandaşlarımızın gösterdikleri sıcak karşılamadan ve samimi sohbetlerinden son derece memnun oldum. Palandökenli vatandaşlarımızın bu samimi ve sıcak davranışları bize daha çok çalışma şevki katacaktır. Vatandaşlarımızı dinlemek, isteklerini birinci ağızdan duymak ve sorunlarına çözüm üretmek üzere ilgili başkan yardımcılarımız ve müdürlerimizle birlikte köylerimizi ziyarete geldik. Bizler belediye olarak vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda, köylerimizin yaşam standardını daha da yükseltmek için gayret göstermeye devam edeceğiz” dedi.

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