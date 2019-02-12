‘Bizden ala akraba mı olur? “

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum'un rabia imanında bütünleşmişlerin, kardeşlik, birlik ve beraberlik yolunda kararlılık gösterenlerin adresi olduğunu vurgulayarak, Mahallebaşılı bir esnafın Mütefekkir Meriç'e e ait kaydını paylaştı: ‘“Bizler ki aynı kitaba baş eğmiş insanlarız. Bizden âlâ akraba mı olur?'

VİZYON 2023

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 31 mart yerel seçimleri odağında, Erzincankapı, Mahallebaşı ve Kazım Karabekir Caddesi esnafıyla buluştu. Gündeme ilişkin değerlendirme ve aktarmaların gerçekleştirildiği ziyaretlerde, esnafın Vizyon 2023 kapsamında yerel yönetimlere bakış ve tespitler ele alındı.

KIZILELMA 2071

Sağlık eski Bakanı, AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, AK Parti Yakutiye Belediye Başkan adayı Mahmut Uçar ve AK Parti yöneticileriyle birlikte Kızılelma Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen meşverete katılan Milletvekili Aydemir, Cumhuriyet sonrası ilk kızılelma hedeflerinin 2023, 2053 ve 2071 olduğuna vurgu yaptı.

AYDEMİR ERZİNCANKAPI ESNAFIYLA MEŞVERET ETTİ

AK Parti il Yönetim Kurulu üyesi Selim Mollaoğlu ve danışmanlarıyla birlikte Erzincankapı esnafını ziyaret eden Milletvekili Aydemir, Erzurum'un ticari odak noktalarından birinin Erzincankapı olduğunu, yerel hizmetlere dönük beklenti ve tespitlerini aldıkları çarşı esnafına minnettar bulunduklarını değerlendirdi.

DADAŞ TESPİTİ

Milletvekili Aydemir, ‘Erzincankapı'da esnaftan bir kardeşimizin ülkemize karşı ortaya konan iktisadi ayak oyununa isyan ederken, ‘Dünyada insanlar mağdur oluyor, acıya muhatapsa, bunun sebebi kötülerin yaptıklarından ziyade, iyilerin duyarsızlığı ve sessizliğidir!' tespiti muhteşemdi. Bu tespit bir dadaş irfanının eseridir. ‘ dedi.

AYDEMİR MAHALLEBAŞILI DADAŞLARLA BULUŞTU

AK Parti heyeti seçim çalışmaları kapsamında Mahallebaşı esnafıyla buluştu. AK Parti Erzurum İl Yöneticilerinden Selim Molloğlu'nun da katıldığı istişare etkinliğinde yerel çalışmaların yanı sıra ekonomik gelişmeler de ele alındı. Milletvekili Aydemir, Mahallebaşı esnafının AK iktidarla elde edilen müreffeh hale şükür içinde bulunduğunu, ekonominin daha da iyiye gideceği inancını taşıdıklarını kaydetti. Milletvekili Aydemir, ‘Mahallebaşında irfan ehli bir esnaf arkadaşımızın Cemil Meriç'e ait notu aktarımından etkilendik. Dedi ki, “Bizler ki aynı kitaba baş eğmiş insanlarız. Bizden âlâ akraba mı olur?.' Amenna..' yorumunu yaptı.

MAHALLEBAŞI PAZARI

Mahallebaşı pazarına katılarak esnaf ve vatandaşla görüşen Milletvekili Aydemir, ‘Mahallebaşı Pazar ziyaretimizde fevkalade iyi görüntülere şahit olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sebze meyve fiyatlarına dönük açıklama ve yaptırımlarına minnettar olduklarını söyleyen pazar esnafı, “Fırsatçılara milletçe meydan vermemeliyiz, oynanan oyun çok açık” dediler. Bu bir dadaş tespitidir.' dedi.

DEĞERLERİMİZ VE FARKINDALIK

Milletvekili Aydemir, “Mahallebaşı pazarın yaşı kemal'e ermiş bir esnaf, fiyat ve değer arasındaki farkı çok net ifade etti. “İnsanlar her şeyin fiyatını biliyor da, değerini çok bilmiyor” diyen bu hemşehrim, “Bizler, AK dönemle birlikte değerlerimizi yeniden fark ettik, Cumhurbaşkanımızın ufkunda değerlerimizle yeniden buluştuk” notunu düştü. Cumhurbaşkanımıza vefa ve sadakatten taviz vermeyen esnafımız dadaş duruşu gösteriyor. ‘ nitelemesinde bulundu. Mahallebaşı'nda kahvehaneleri ziyaret eden AK Heyet, dadaşların yerel yönetimlere yönelik isteklerini tespit etti.