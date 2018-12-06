Bölgesel zayıflama ile hızlı şekilde forma girin

Fulya Tezel, bölgesel zayıflama ile forma girmenin mümkün olduğunu söyledi.

Dermatoloji Uzmanı Fulya Tezel, “Teknolojinin gelişmesiyle sadece diyet, spor veya ameliyat ile değil teknolojiyi kullanarak zayıflamak da mümkün! Temassız estetik diye de bilinen bölgesel zayıflama tedavisi ile seçilen alandaki yağların yakılması ve bölgenin incelmesi sağlanır. Nasıl yapıldığına ve uygulamalarına geçmeden önce biraz bölgesel zayıflama nedir, ne değildir onlardan bahsedelim. Bölgesel zayıflama, vücudun seçilen bölgelerindeki yağların yakıldığı uygulamadır. Hem kadınlar hem erkeklere tarafından tercih edilen bu yöntemde inatçı yağlardan kurtulmak için etkili bir yöntemdir ve kişinin istediği fit görünüme kavuşmasına yardımcı olur” dedi.

Hızlı kilo vermek isteyenlere bir çözüm sunan uygulamanın en çok kalça, göbek, karın, basen, sırt gibi bölgelere uygulanmakta olduğunu ifade eden Tezel, “Ancak bu bölgeler dışında da birçok uygulama vardır ve inceltmek istediğiniz bölgenin bölgesel incelmeye uygun olup olmadığını bir dermatologdan randevu alarak kolayca öğrenebilirsiniz. İşlemi yapacak olan doktor tarafından ön muayeneden sonra bölgesel zayıflama için konsültasyon formu doldurulur, incelmesi istenen bölgenin fotoğrafları çekilir ve ölçümler alınır. Daha sonra vücut su indeksi ölçülür. Bunun sebebi, vücuttaki su oranının fazlalığı ile yakılacak yağ miktarı arasındaki ilişkidir. Su miktarı ne kadar fazlaysa uygulamanın etki ettiği yağ miktarı artar, uygulamadan önceki 3 günde minimum 2.5 litre su içilmesi bu yüzden önerilmektedir. Ayrıca, uygulama sadece kilolu insanlarda değil zayıf kişilerde de kullanılabilmektedir. Uygulama alanındaki hücre su tutumu ile alakalı olan işlemde hidrasyon yeterli seviyede ise kişi zayıf da olsa tek bir bölgede toplanan yağlar hedeflenebilir” diye konuştu.

Bölgesel incelmeye temassız estetik de denmesinin sebebinin, uygulama başlığının uygulama alanına bir parmak uzaklıkta ayarlanmasından dolayı olduğunu kaydeden Tezel, “Bu işlemde iki tür başlık vardır. Büyük olan başlık, çok geniş uygulama alanına sahiptir ve en fazla göbek eritmek için kullanılır. Diğer başlık ise daha ince alanlarda uygulama yapabilmek için tasarlanmıştır ve en çok basen inceltmek isteyenlerde kullanılmaktadır” açıklamalarında bulundu.