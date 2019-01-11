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DGF'den teşekkür

Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu (DGF) Yönetim Kurulu, Basın İlan Kurumu (BİK) Şubesi bulunan illerde yerel gazetelerden istenen belge uygulamasının ertelenmesi sebebiyle çaba gösteren ilgililere teşekkür etti.


Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu, yayınladığı bildiride, “Basın İlan Kurumu Şubesi bulunan illerdeki gazetelerden istenen belge uygulamasının Temmuz 2019'a ertelenmesi , yerel basına destek ve yardımlarından dolayı ve ayrıca konunun çözüme kavuşturulması konusunda büyük gayret sarf eden Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'na , Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ertem'e, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a Teşekkür ederiz” denildi.

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