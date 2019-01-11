DGF'den teşekkür

Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu, yayınladığı bildiride, “Basın İlan Kurumu Şubesi bulunan illerdeki gazetelerden istenen belge uygulamasının Temmuz 2019'a ertelenmesi , yerel basına destek ve yardımlarından dolayı ve ayrıca konunun çözüme kavuşturulması konusunda büyük gayret sarf eden Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'na , Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ertem'e, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a Teşekkür ederiz” denildi.