Fırat: Sigorta primleri düşürülmeli

Başkan Fırat, “Hem işsizliğin önüne geçmek hem de esnafı bu yükten kurtarmak için sigorta pirimleri düşürülmeli” dedi.

En az brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin esnafa büyük külfet getirdiğini kaydeden ESOB Başkanı Rasim Fırat, yıllık bazda hesaplanınca esnafın neredeyse sermayesi kadar prim ödediğini dile getirdi. Türkiye'de yüzde 11 seviyesine gelen işsizliği azaltmak için SGK primlerinin düşürülmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Fırat, “Esnaf ve sanatkarımız başta olmak üzere işverenler sigorta primlerinin altında ezilmekten kurtarılmalı” diye konuştu.

ACİLEN ADIM ATILMALI

Esnaf ve sanatkarın ekonominin barometresi olduğunu anımsatan ESOB Başkanı Rasim Fırat şöyle devam etti. “Bağ-kurlu esnaf ve sanatkarımızın 2017 yılında ödediği en düşük sigorta primi 613 TL iken, 2018'de 700 TL'ye, 2019'da ise 882 TL'ye yükseldi. Yani esnafımızın ödediği sigorta primleri 2 yılda yüzde 43 oranında artış gösterdi. Esnaf ve sanatkarımız bu meblağları ödemekte büyük güçlük çekiyor. Hem kendi sigorta primi hem de yanındaki işçinin sigorta primi derken esnafımızı zora sokuyor. Acilen bu konuda esnafımıza bir kolaylık sağlanmalı, işçi ve işveren üzerindeki sigorta yükü hafifletilmelidir.”

EKONOMİYE VE İSTİHDAMA ETKİ EDER

Maliyetlerin düşürülmesi ve işsizliğin önlenmesi için esnafın sigorta prim yükünden kurtarılması gerektiğini anlatan ESOB Başkanı Fırat, Türkiye'nin şu an en önemli sorunlarından birininin işsizlik olduğunu anımsattı. Maliyetlerin artmasıyla işverenlerin eleman almaktan çekindiğini belirten Başkan Fırat, “Eğer sigorta primlerinde işverene kolaylık sağlanırsa bu kolaylık doğrudan ekonomiye ve istihdama etki eder. Sigorta primleri düşerse esnaf hem yanındaki elemanı çalıştırmaya devam eder hem de ihtiyacı varsa eleman almaktan kaçınmaz. Yeni eleman alınması ise istihdama destek sağlar ve işsizliği azaltır. Daha fazla kişi istihdam edileceği için SGK'nın sigorta primlerinden elde ettiği tahsilat düşmeyeceği gibi artış gösterir.” dedi.