Gazzeli Esma Yunus'un hayalleri gerçek oldu

Lübnan'daki Al Jinan Üniversitesinde 3 yıl önce Kuran Tefsiri üzerine ilk doktorasını tamamlayan ve 2,5 yıl önce Türkiye'ye gelerek Atatürk Üniversitesinde aynı branşta ikinci doktorasını yapan Gazzeli Esma Yunus, Rektör Çomaklı'ya teşekkür ziyaretinde bulundu.

Atatürk Üniversitesi tarafından Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) yapılan, İlahiyat Fakültesi Arapça İlahiyat Bölümünde yabancı uyruklu sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesi teklifi uygun görülen Esma Yunus, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'a teşekkürlerini iletmesi için Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Esma Yunus: “Hayallerim gerçek oldu”

Eğitimini sürdürürken İsrail askerlerinin saldırıları sonucu biri kız iki kardeşi ile çok sayıda akrabasını şehit verdiğini aktaran Yunus, aynı saldırıda annesi ve bazı akrabalarının da gazi olduğunu söyledi. Bu zorluklar içindeyken kendisine Türkiye'nin kapılarını açtığını, bir yıl boyunca eşi Muhammet ile çocukları Farah, Zeyneddin ve Muhiddin ile internet üzerinden sınırlı olarak görüşebildiğini belirten Yunus, aldığı doktora bursu sayesinde eşi ve çocuklarının Erzurum'a gelebildiğini kaydetti.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın bu süreçte kendisine gösterdiği yakın ilgiden dolayı yabancılık çekmediğini ve zorlukları kolaylıkla aştığını vurgulayan Esma Yunus, YÖK'ün aldığı kararla hayallerinin gerçek olduğunu ifade etti.

Rektör Çomaklı: “Ulusal sınırlarının dışına çıkacak adımlar atıyoruz”

Başarılı bir doktora süreci geçiren Yunus'un, "Uluslararasılaşma" faaliyetleri kapsamında İlahiyat Fakültesinde açılan Arapça İlahiyat Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak kadroya alınması için Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) başvuru yaptıklarını vurgulayan Rektör Çomaklı, Esma'nın bundan sonra İlahiyat Fakültesindeki öğrencilerin eğitimine katkı vereceğini söyledi.

Hızla küreselleşen dünyada gelişmek ve uluslararası platformlarda söz sahibi olmak için ulusal sınırlarının dışına çıkabilmenin ve eğitimde küresel rekabete uygun bilgi, iletişim teknolojisi ve insan gücü sağlayabilmenin öneminin farkında olduklarına dikkat çeken Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin bir taraftan kendi öğrencileri ile personelinin uluslararası kültürleri ve eğitim ortamlarını tanımalarını arzu ederken diğer taraftan uluslararası etkileşimin ve iletişimin üst düzeyde olduğu bir eğitim anlayışını oluşturma çabasında olduklarının altını çizdi.