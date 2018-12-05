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Halk Günü toplantısı yapıldı

Erzurum’da Halk Günü Toplantısı Vali Yardımcısı Ünal Coşkun başkanlığında yapıldı.

Erzurum'da Halk Günü Toplantısı Vali Yardımcısı Ünal Coşkun başkanlığında yapıldı.


İlgili kurum müdürlerinin hazır bulunduğu toplantı valilikte yapıldı. Yoğun katılımın olduğu toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Coşkun, toplantı sayesinde halkla daha sık bir araya gelindiğini, iletilen tüm konulara imkânlar çerçevesinde en uygun çözümler bulunabileceğini ifade etti.


Erzurum Valiliği olarak halk günü toplantılarını her ayın ilk çarşamba günü yaptıklarını belirten Vali Yardımcısı Coşkun, ‘vatandaşlarımızın sorunlarını ilk ağızdan öğrendiğimiz bu tür toplantılar, toplumun tüm kesimlerine daha geniş bir şekilde ulaşılması adına büyük önem arz etmektedir 'dedi.


Vali Yardımcısı Coşkun'un konuşmasının ardından halk gününde sorunlarını aktaran vatandaşlar, özellikle iş talebi ve bireysel ekonomik sıkıntılarının çözümü noktasında destek istediler.

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