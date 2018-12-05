İHA'dan Vali Memiş'e ziyaret

İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez, Haber Müdürü Ahmet Akbuğa, editör Özge Bozo ile muhabir-kameraman Sefa Tetik ve Şahap Gürler'i makamında kabul eden Erzurum Valisi Okay Memiş, basının önemli bir misyon üstlendiğini kaydederek Türkiye'de yasama, yürütme ve yargıdan sonra medyanın dördüncü güç olarak görüldüğünü söyledi.

Erzurum'da güzel ve başarılı hizmetlere imza atmak için çaba sarf edeceğini ifade eden Vali Memiş, “Şehrimizin büyük kalkınma potansiyeli var. İlk olarak hayvancılık ardından tarım ve turizm. Pedalları hızlı çevirip üretken olacağız. İstihdama yönelik projeler üreteceğiz” dedi.

Kısa bir süre önce Gümüşhane'den Erzurum'a atanan Vali Okay Memiş'e, ‘hayırlı olsun' temennisinde bulunan İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez'de, ajans faaliyetleri hakkında bilgiler aktardı.

Ziyaret toplu fotoğraf çektirilmesiyle son buldu.