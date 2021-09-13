İhlas Haber Ajansı

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İl Emniyet Müdürlüğü araç filosunu güçlendirdi

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü almış oldukları yeni araçları hizmete koyarak araç filosunu güçlendirdi.


Araç filosuna 15 adet yeni araç ekleyen Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünce, hizmete giren araçlar için kurban kesilip dualar edildi. Yeni Emniyet binası önünde düzenlenen törene, Erzurum Valisi Okay Memiş, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncer, Bölge Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, Erzurum İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlker Şimşek, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve polis memurları katıldı.


Törende konuşan Vali Okay Memiş, hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, “Bizim devlet olarak görevimiz vatandaşların canını, malını ve namusunu korumak kollamak. Erzurum'da da polis ve jandarmamız ile vatandaşların emrindeyiz. Polis kardeşlerimiz özellikle terör konusunda çok çalışkan. Bir tane terörist unsur bırakmadık. Bugünde araçlarımızı filomuza kazandırıyoruz. Yeni araçlarımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.


Konuşmaların ardından kurdele kesilerek yeni araçlar filoya dahil edildi.

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