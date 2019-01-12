İstanbul Erzurum Dernekler Federasyonu görev dağılımı yapıldı

İstanbul Erzurum Dernekler Federasyonu Genel kurulun ardından yaptığı ilk toplantıda görev dağılımını yaptı

22 Aralık 2018 de yapılan genel kurulda tek liste olarak girdiği seçimi oy birliği ile kazanan Süleyman Ulusoy federasyonun yeni genel başkanı oldu.

Ahmet Ağırman'dan görevi devralan Süleyman Ulusoy yapılan ilk toplantıda çalışa bileceği yol arkadaşları arasında görevlendirme yaparak hizmete bismillah dedi.

Genel Başkan Süleyman Ulusoy, yaptığı konuşmada “Erzurum ve Erzurumlunun birlik ve beraberliği için nerede bir Erzurumlu varsa onla iletişime geçip onlarla istişare edip, önerilerini alıp isteklerini yerine getirmeye çalışacağız. Bu federasyonun ne kadar zorluklarla oluştuğunu ve bu günlere nasıl geldiğini hep beraber yaşadık ve gördük. Ben bu günlere nasıl geldiğimize takılmıyorum bizler bundan öteye nasıl götürebiliriz onun mücadelesini vermeliyiz.

Onursal başkanımız Ahmet Ağırman döneminde çok güzel işlere imza attık. Bayrağı daha yükseklere taşıya bilmek için hep beraber mücadele edeceğiz.

Bizim asıl hedefimiz İstanbul'da birlik ve beraberliği sağlamak olmalı. Atalarımızın bizlere bıraktığı mirası gelecek nesillere taşıyabilmek olmalı. Erzurum örfünü adetini gelenek ve göreneklerini genç nesillere aktarmak olmalı.

Erzurumlular arasında sosyal ve kültürel bağların oluşturulması ve var olanların güçlendirilmesi için çaba sarf etmeliyiz.

Ülkemizin birlik ve beraberliği her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğu bu günlerde biz Erzurumlular olarak daha fazla birlik olmalıyız. Tarihin biz Erzurumlulara yüklediği bir misyon var. Atalarımızın bize bıraktığı bir miras var. Bizler bu sorumlulukla hareket etmeliyiz.

Bütün Erzurum'un bir çatı altında olması demek güç demek birlik demektir. Bu federasyonda bu güne kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum bundan sonra görev üslenecek arkadaşlara da başarılar diliyorum" dedi.

İstanbul Erzurum Dernekler Federasyonu yeni yönetim görevlendirme ve teşkilat yapısı şöyle oluştu;

Başkan: Süleyman ULUSOY

Başkan Vekili: Abdulaziz ÖZ

1.Bölge Başkan Vekili: Ahmet YANIK

2.Bölge Başkan Vekili: Lokman Güven ÇETİN

3. Bölge Başkan Vekili: İmdat KAMACI

4. Bölge Başkan Vekili: Tahsin DURMAZ

Genel Sekreter: Sipğetullah ŞAHİN

Muhasip: Turan AĞ

Başkan yardımcıları:

1.Mesut KOÇAK

2.Cahit ÖZARSLAN

3.Hakan EMRE

4.Mehmet ÖZDEK

5.Nurullah AKTAŞ

6.M.Lütfi TOHUMCU

7.Aydın GÜRHAN

8.Yakup DALKILIÇ

Komisyonlar:

Sorumlu başkan vekili: Abdulaziz ÖZ

1)Yerel Yönetimlerle İlişkiler Birimi: Mehmet Özdek

2)Sosyal ve Kültürel Organizyan Birimi: Yakup Dalkılıç

Servet Müftülüğü

Sorumlu başkan Vekili: Lokman Güven ÇETİN

3)Basın Yayın ve Sosyal Medya Birimi

Sorumlu Başkan Yardımcısı M.Lütfi TOHUMCU

Şakir BOZAN

Tahsin KARA

Ersin ÇİÇEK

4)Sosyal Yardımlaşma Birimi

Sorumlu Başkan Yardımcısı Aydın GÜRHAN

Cengiz KILIÇ

Mehmet SENEGEL

Sorumlu Başkan Vekili: Tahsin DURMAZ

5)Derneklerle İlişkiler

Sorumlu Başkan Yardımcısı: Nurullah AKTAŞ

Orhan TANAS

6)Federasyonlarla İilişkiler

Sorumlu Başkan Yardımcısı: Mesut KOÇAK

İhsan HANDERE

Sorumlu Başkan Vekili: Ahmet YANIK

7)İdari İşler

Sorumlu Başkan Yardımcısı: Hakan EMRE

Salih BAYRAM

8)İş Dünyası ve Halkla İlişkiler

Sorumlu Başkan Yardımcısı: Cahit ÖZASLAN

İlkay KAYMAK

Feyzullah ÖZTÜRK

Sorumlu Başkan Vekili: İmdat KAMACI

9)Gençlik Kolları Başkanı: İlker Yasin ŞAHİN

Yavuz ARAS

Enes TUTKUN

10)KADIN KOLLARI

Anadolu Yakası : Esma GÜNDOĞDU

Avrupa Yakası: Vildan ÜZMEZ