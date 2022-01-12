Kar bir anda bastırdı, onlarca araç yollarda mahsur kaldı

Erzurum'da etkili olan kar yağışı sonrası Erzurum-Bingöl karayolunda onlarca araç mahsur kaldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı zaman zaman şiddetini arttırıyor. Erzurum'un Çat ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası tipiyle birlikte görüş mesafesi düşerken Erzurum-Bingöl karayolunda ise onlarca araç ilerleyemeyerek yolda kaldı. Tırların yol kenarlarında oluşturdukları uzun kuyruklar ise kameralara yansıdı.

İhbar üzerine karayolu ekipleri çalışmalarına hız kazandırırken yolu trafiğe açmak için iş makinaları büyük çaba sarf ediyor.