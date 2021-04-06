KUDAKA'dan yöresel ürünlere markalaşma ve pazarlama desteği

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın “Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı” kapsamında desteklenen “Erzurum Ortak Pazarlama Ajansı (ER-OPA)” projesinin protokolü, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Hakan Oral arasında imzalandı.

Proje kapsamında, Erzurum'da üretilen başta et, süt ve arıcılık ürünleri olmak üzere yöresel katma değerli ürünlerin yüksek rakım, temiz ürün sloganı ve Erzurum çarşı pazar ortak markası ile pazarlanacağı bir “Ortak Pazarlama Ajansı (ER-OPA)” kurulması planlanıyor. ER-OPA ile birlikte pazarlanması planlanan ürünlerin ilgili olduğu paydaşlara yönelik hijyen-sanitasyon, kalite standardizasyon, ticarileştirme, markalaşma, pazarlama konularında eğitimler verilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Erzurum'un 20 ilçesinde proje konusunu ilgilendiren asgari 120 saatlik bir eğitim programı uygulanacak.

İmza törenin ardından Genel Sekreter Güven ve Başkan Oral, yöresel ürünlerin pazarlanması konusunda ilk büyük yatırım olması itibariyle bu projenin daha da geliştirilmesi yönünde karşılıklı fikir alış verişinde bulundu.