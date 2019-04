MHP'de istişare toplantısı

MHP İl Başkanı Naim Karataş, 31 Mart'ta seçilen yeni dönem MHP Belediye Başkan ve Meclis Üyeleri ile istişare toplantısı yaptı.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, seçimi kazanan Belediye Başkanları ve Meclis Üyeleriyle tanışma programı düzenledi.

Yapılan programa İspir ve Uzundere Belediye Başkanları ile Meclis Üyeleri, İlçe Başkanları ve il yöneticileri katıldı.

Elde edilen başarının devam etmesi için birlik ve beraberlik içinde çalışmalarının devam etmesi gerektiğini belirten Karataş, “Önemli olan seçimlerde elde edilen başarının kat be kat artarak devam etmesidir. Cumhur İttifakına bağlı kalarak çalışmalarımızı daha da artırmamız gerekmektedir. Seçim sürecinde göstermiş olduğunuz özverili çalışmalarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Seçim sürecinde tüm teşkilat üyelerimizi sahada görmek beni ziyadesiyle memnun etmiştir. Gece gündüz demeden Cumhur İttifakının başarısı için her alanda ter döken herkesi kutluyorum. Seçmenimiz seçimlerde üzerlerine düşen görevi yerine getirmiştir. Bundan sonra iş bizlere düşüyor. Görevimizi layıkıyla yapmak için birlik ve beraberlik içerisinde çok çalışmamız gerekmektedir. İl teşkilatımız belediye başkanlarımızın ve meclis üyelerimizin her zaman destekçisi olacaktır. Asla yalnız kalmayacaksınız. Verilen bu görevleri hepinizin başarıyla yerine getireceğinizden asla kuşkum yoktur.” dedi.

MHP Erzurum İl başkanı Naim Karataş'ın konuşmasının ardından karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu.