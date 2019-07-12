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Mustafa Denizli'nin takımı Traktör FC Erzurum'da kampa girdi

İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör FC’nin yeni teknik direktörü Mustafa Denizli, takımıyla sezon öncesi kampını Erzurum Palandöken’deki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde gerçekleştiriyor.

İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör FC'nin yeni teknik direktörü Mustafa Denizli, takımıyla sezon öncesi kampını Erzurum Palandöken'deki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştiriyor.


İran takımlarından Traktör FC'de teknik direktörlük kariyerini sürdüren Mustafa Denizli, takımıyla sezon öncesi ilk antrenmanını yaptı. Teknik Direktör Denizli yönetiminde yaklaşık 2 saat süren antrenmanın ilk bölümü koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Ardından dayanıklılık çalışan İran ekibi son bölümde ise topla koşu yaptı.

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