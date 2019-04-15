Okullar arası karate turnuvasında bölge şampiyonu Ayşenur Yıldırım

sınıf öğrencisi Ayşenur Yıldırım 6-7 Nisan tarihleri arasında Tokat'ta yapılan Bölge okullar arası müsabakalarda da 1. olarak Türkiye şampiyonasına katılamaya hak kazandı.

Kızının kazandığı bu başarılar karşısında duygulu anlar yaşayan Baba Bener Yıldırım, “Çok mutluyum, kızımın elde ettiği bu başarı beni çok duygulandırdı. Yakın zamanda yapılacak Türkiye şampiyonasına katılma hakkı elde etti. Kızımın bu başarısında emeği geçen başta okul yönetimi olmak üzere antrenörü Özkan Kırıveroğlu'na ve Muhammet Çelebi'ye de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Sağlık eski Bakanı ve Başbakan yardımcısı Prof.Dr.Recep Akdağ ile de bir organizasyonda bir araya gelen minik sporcu Ayşenur Yıldırım, “Hedefim Türkiye'de kilomla branşımda en iyi olmak bunun için elimden gelen tün gayreti gösterip Türkiye Şampiyonasında derece yapacağım” dedi.